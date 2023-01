Uma motoneta Honda Biz, tomada em assalto na Rua 1713, no bairro Jardim Primavera, foi recuperada em uma ação rápida e dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar (PM), em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chamou a PM e contou que estava na casa de sua irmã e ao sair foi abordada por um homem de cor morena, magro, estatura alta, camisa rosa com listra azul, de time de futebol e de capacete cor vermelha.

O bandido que portava uma faca, usando de violência psicológica, ordenou que a vítima entregasse a chave do veículo.

Após pegar a chave da motoneta, o ladrão tomou da mão da vítima um aparelho celular da marca Samsung A13, de cor azul, e em seguida fugiu sentido a Rua 743, bairro Cristo Rei.

Segundo a vítima no bagageiro da motoneta tinha uma panela, uma capa de chuva, uma carteira contendo três cartões de banco, R$ 200,00 em dinheiro e documentos pessoais, sendo: CNH, CPF, RG, Cartão SUS.

De posse das informações, as guarnições de serviço RP’s, NI e Ptran iniciaram buscas na tentativa de localizar o veículo e prender os suspeitos.

Durante as diligências, os militares receberam informação que dois suspeitos com antecedentes criminais estavam reunidos em uma residência de madeira localizada Rua 1503, no bairro Cristo Rei, onde as viaturas ao se aproximar do endereço, visualizaram dois homens saindo correndo de perto de uma motocicleta com as mesmas características da tomada no assalto minutos antes.

Ao averiguar a placa do veículo foi constatado que se tratava da motoneta roubada.

Os militares observaram os suspeitos entrando em um imóvel, com isso, foi realizada incursão no local e localizado os suspeitos identificados pelas iniciais B.H.R., conhecido no mundo do crime por telescópio e K.V.P.

Todavia, na hora da abordagem B.H., tentou se desfazer de uma camisa de time de futebol cor de rosa com listra azul, com as mesmas características descrita pela vítima.

Os suspeitos portavam uma faca, cabo preto, lamina 20 cm e um capacete cor vermelha sem viseira.

No local, ainda foi localizado uma serra mármore da marca Incco, cor amarela nova, uma bicicleta Marca Colli, aro 29, cor laranja, no qual os suspeitos não souberam informar a procedência.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para à delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.