A Superintendência Municipal de Licitação de Porto Velho vai realizar no próximo dia 20 de janeiro um pregão eletrônico para aquisição de cascalho laterítico para utilização nas obras de infraestrutura urbana.

O valor do pregão é de R$ 8,3 milhões e terá validade de doze meses.

O montante da aquisição demonstra que o Município vai dar continuidade ao trabalho de recuperação de ruas em todas as regiões da cidade, após o período chuvoso

Segundo o vereador Everaldo Fogaca (Republicanos) vários bairros da capital estão precisando de um trabalho emergencial de recuperação de suas ruas e serão atendidos por essa demanda licitatória.

“Temos muitos pedidos de providência pendentes em varias comunidades por falta de cascalho. Tão logo seja efetuada a compra e a entrega do material iremos pedir urgência bo trabalho de recuperação nesses bairros”, avaliou.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML/SEMAD PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023/SML/PVH – SRP Nº 002/2023.

A Superintendência Municipal de Licitações da Prefeitura do Município de Porto20/01/2023 Velho, TORNA PÚBLICA a realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023/SML/PVH – SRPP Nº 002/2023, do tipo MENOR PREÇO, deflagrado no Processo nº 02.00149/2020, cujo objeto resumido é: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CASCALHO LATERÍTICO PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/01/2023 às 09h30min (hora do DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172. OUTRAS INFORMAÇÕES: Junto à Equipe de Pregão 03, na Superintendência Municipal de Licitações, localizada na Av. Carlos Gomes,2776, 2º Andar, Bairro São Cristóvão, CEP 76.804.022 – Porto Velho/RO, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h (horário local de RO).

E-mail: pregoes.sml@gmail.com. Telefone (69) 3901-3639. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 8.383.594,43 (Oito milhões trezentos e oitenta e três mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos). Porto Velho, 06 de janeiro de 2023 LIDIANE SALES GAMA MORAIS Pregoeira – SML/PVH-RO Publicado por: Fernanda Santos Julio Código Identificador:56F31A69