O 4º Batalhão de Polícia Militar em Cacoal/RO, no ano de 2022 registrou uma queda no número de ocorrências de homicídio registrados pela Polícia Militar no município.

De acordo com os relatórios do SIGA (Sistema de Gestão Administrativa), a PMRO em Cacoal no período de janeiro a dezembro do ano de 2021 registrou 33 casos de homicídio, já no mesmo período, mas no ano de 2022 o número caiu para 20 casos de homicídios registrados, o que representa uma diminuição de 39,39% em relação ao ano 2021.

RECUPERAÇÃO DE VEICULOS – Os relatórios mostram ainda que houve um aumento 22,91% na recuperação de veículos furtados ou roubados, sendo que em 2021 foram recuperados 96 veículos e em 2022 foram recuperados 118 veículos.

RECAPTURA FORAGIDOS DA JUSTIÇA – O mesmo relatório aponta que a recaptura de foragidos da justiça no ano de 2022 em Cacoal, teve um aumento de 18% em comparação com o mesmo período do ano de 2021, sendo que em 2021 foram recapturados 163 foragidos e em 2022 foram recapturados 187 foragidos.

APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO – No que tange a apreensão de arma de fogo, a polícia militar em Cacoal durante o ano de 2022 apreendeu 187 armas de fogo, o que representa um aumento de 18,46% em relação ao ano de 2021 onde foram apreendidas 163 armas de fogo.

APREENSÃO DE DROGAS – O combate ao tráfico de drogas na cidade de Cacoal foi intensificado no ano de 2022 com o empenho das guarnições de Rádio Patrulha e do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, e de acordo com o relatório anual resultou na apreensão pela polícia militar na cidade de Cacoal de 84,299 quilos de drogas.

O comando do 4º BPM atribui a diminuição nos índices de criminalidade na cidade de Cacoal ao grande empenho e dedicação dos policiais militares pertencentes a esta unidade, que diuturnamente estão nas ruas, desempenhando um serviço de excelência para a sociedade cacoalense. E destaca também a importância do cidadão na preservação da ordem pública, que ao presenciar um fato criminoso ou que necessite de intervenção imediata da polícia, faça contato rapidamente com a Polícia Militar, através do telefone 190.