Uma ponte na RO 493 que liga o município de Chupinguaia a BR 364 pelo distrito de Boa Esperança foi recupera após a deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil), fazer uma solicitação ao Governo de Rondônia que atendeu prontamente o pedido através Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Público (DER).

Rosangela Donadon destacou que a recuperação da ponte na via que também é conhecida como Estrada da Produção é de suma importância, pois dá acesso a confinamentos de gado onde tem transporte de animais e insumos utilizados na agropecuária.

O serviço de recuperação da ponte foi executado em parceria por duas residências do DER sendo a 9ª Residência de Vilhena e da 11ª Residência de Pimenta Bueno, cujos servidores trabalharam empenhados para executar o serviço com qualidade.

A deputada ressaltou que fez o pedido para recuperação da ponte atendendo a uma solicitação feita pelo vereador de Chupinguaia, Idenei Dummer que vai beneficiar inúmeras propriedades rurais dos distritos de Boa Esperança e Nova Andradina para quem tem como destino Pimenta Bueno e norte do Estado.

“A intervenção da deputada Rosangela Donadon solicitando a recuperação da ponte foi fundamental para unir as duas equipes do DER de Vilhena e Pimenta Bueno que contaram ainda com o apoio local de proprietários que doaram madeiras usadas no serviço de recuperação da ponte”, destacou o vereador Idenei Dummer.

A deputada destacou que tem trabalhado empenhada pelo desenvolvimento de Rondônia.

“Agradeço ao governador o Coronel Marcos Rocha por atender ao pedido feito para recuperação desta ponte na RO 493 que liga o município de Chupinguaia a BR 364 pelo distrito de Boa Esperança que é muito importante para o acesso dos moradores da localidade e agricultores que precisam utilizar o trecho, para escoamento das lavouras. Também gostaria de agradecer e parabenizar os servidores da 9ª Residência de Vilhena e da 11ª Residência de Pimenta Bueno e colaboradores que realizaram o serviço com dedicação, que vai beneficiar a população da localidade”, disse a deputada Rosangela Donadon.