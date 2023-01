O novo presidente da Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste, vereador Jorgiano Garcia Leite, eleito em 23 de dezembro para comandar o Legislativo pelo biênio 2.023/2.024, recebeu no início da semana a reportagem do Extra de Rondônia, ocasião em que falou de suas metas, assim como fez um balanço da primeira metade de seu mandato.

Sobre sua expectativa com relação a missão que lhe compete, ele afirma estar confiante e disposto a dar o melhor de si para cumprir suas responsabilidades de forma produtiva e positiva à população do Município.

Ele afirmou que a Câmara Municipal mantém a atual equipe de assessores e diretores de departamentos, “dada a experiência, confiabilidade e comprometimento destes servidores, que tocam a rotina administrativa e funcional do Legislativo com muita competência.

Jorgiano também ressalta que existe um clima de harmonia e cooperação entre Legislativo e Executivo, visando o melhor para o Município, e que eventuais contratempos do passado recente, como o caso da CPI instaurada contra a prefeito Valéria Garcia, “onde nada de irregular ficou constatado”, já é uma situação superada.

“Prevalece uma relação de respeito e parceria, mantendo a independência e autonomia entre os poderes, sempre visando o que é melhor para o nosso povo”, garante.

BALANÇO – Aproveitando a ocasião o vereador fez um breve balanço de ações do primeiro biênio de seu mandato, destacando que o primeiro ano foi afetado pela pandemia, “mas mesmo assim conseguimos trabalhar em termos de obter melhorias para saúde, com infraestrutura e medicamentos entre outras ações, buscando soluções para aquele momento difícil.

No ano passado ele destaca a conquista de recursos junto aos deputados estaduais Eyder Brasil e Anderson Pereira, na ordem de 180 mil reais, para instalação de um banheiro público moderno e funcional na Praça dos Quilombolas, atendendo a demanda do turismo, um dos esteios econômicos de Pimenteiras.

O vereador também falou de recursos que obteve para melhoria da iluminação pública, tanto na entrada da cidade, na Avenida Brasil, quanto em outros setores da cidade, com instalação de lâmpadas led. Outro benefício que obteve foram kits de uniformes para o esporte municipal.

Para este ano ele tem encaminhado pedidos de asfalto, melhorias na infraestrutura e apoio aos pequenos produtores através da entrega de implementos a associações, iniciativas que tramitam junto a deputados estaduais e bancada federal.

O presidente encerrou a entrevista afirmando que 2.023 será um ano de trabalho e conquistas, e reiterou sua disposição de trabalhar com afinco em prol da comunidade pimenteirense.