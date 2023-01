Nesta quarta-feira, 11, um morador da Avenida Juruá, próximo a distribuidora Rocha, no bairro Cruzeiro, em Colorado do Oeste, enviou vídeo a redação do Extra de Rondônia, mostrando o caos que fica sua casa quando chove.

De acordo com o morador, maquinários da empresa que construiu o asfalto na Rua Humaitá, quebrou o meio-fio da via e não consertaram.

Com isso, toda vez que chove forte o imóvel fica totalmente alagado, como mostra a imagem abaixo, no qual aconteceu na última segunda-feira, 9, durante o temporal que caiu no município.

O morador afirma que se a prefeitura ou a empresa que quebrou o meio-fio providenciar o conserto, acaba o problema de em sua residência, haja vista, que o imóvel fica na decida, e com o meio-fio quebrado a água da chuva não corre para o bueiro, desviando justamente par dentro da casa.

