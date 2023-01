A Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado de Rondônia em parceria com o Sindicato dos Árbitros do Estado promoveram a reavaliação física para os árbitros que não participaram dos testes realizado no final de 2022 em Cacoal.

Ao todo 10 árbitros e 10 assistentes realizaram os testes. Ao final das atividades cinco árbitros e um assistente foram reprovados, mas por lesões.

Outro momento de avaliação física, será a pré temporada com a presença de instrutor da CBF, prevista para o mês de fevereiro, nos dias 11 e 12 em Porto Velho, além dos testes físicos os árbitros também passarão por avaliação teórica, técnica e conceitos das regras.

O quadro de árbitros da temporada 2023 será fechado logo após a pré temporada, para atuação no Campeonato Estadual de Futebol com início para o dia 25 de fevereiro.