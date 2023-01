A diretoria da banda do “Vai Quem Quer” anuncia o início das vendas das camisas neste sábado, 14, que vão dar acesso ao cordão de isolamento do desfile do bloco em Porto Velho.

O preço inicial é de R$50, as vendas vão ser feitas na sede da BVQQ (Avenida Joaquim Nabuco 2368, centro), e ST Eventos no Shopping.

“Eu sempre digo que quem nos ajuda a levar a Banda pra rua são os foliões que compram a camisa, além dos nossos patrocinadores. É com essa renda que pagamos todos o custeio do desfile, como os seguranças, taxas administrativas e infraestrutura”, ressalta Siça Andrade.

Para os que preferem ir fora do cordão de isolamento, com camisa ou sem camisa, Siça explica, “na Banda, vai quem quer, com camisa, sem camisa. A Banda é para todos. O importante é ir pro desfile com muita, paz, amor e alegria”, finaliza.

VEJA A PROGRAMAÇÃO:

13/01-Adesivaço da Banda às 15h, em frente ao Império do Pet (Avenidas Rio Madeira e Rio de Janeiro).

14/01- Início das vendas das camisetas (1º lote 50 reais).

20/01- Coquetel de lançamento da camiseta com o tema 2023.

28/01- Ensaio oficial da Banda na Talismã 21.

04/02- Baile Municipal.

11/02- Feijoada com a imprensa.

18/02- Desfile da Banda do “Vai Quem Quer”.

19/02- Banda Kids no PVH Shopping.

Para mais informações através do número (69)99290-3939 – Yalle Dantas.