Nesta sexta-feira (13), o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Vilhena (CMDCA), vai realizar uma reunião para eleger a nova Mesa Diretora.

A reunião será realizada a partir das 8h no auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena e contará com a presença de membros do CMDCA, de entidades inscritas no conselho, bem como de toda a população.

Segundo o presidente do CMDCA, pastor Genivaldo Florenço dos Santos, essa é a primeira reunião do conselho esse ano. Ele ressalta que o conselho sempre é atuante e participativo em benefício das crianças e dos adolescentes do município, trabalhando em parceria com as entidades.

“Convidamos a população e os representantes das entidades que trabalham em prol das crianças e dos adolescentes para participar da reunião que vai eleger a nova Mesa Diretora do CMDCA de Vilhena. Estamos trabalhando para dar continuidade aos projetos que já estavam em andamento e buscar mecanismos para fortalecer ainda mais nosso papel na defesa dos interesses de nossas crianças e adolescentes”, destacou Genivaldo Florenço dos Santos.