FAMÍLIA REUNIDA

Casal empreendedor e pecuarista Jussirlei e Gilmar Odorisi da Agropecuária Maravilha em Cacoal/RO, ele fundador e consultor de expansão da renomada cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS nos estados de RO, MT e MS, em temporada de final de ano e férias em Balneário Camboriú/SC com os filhos empresário Eduardo Odorisi e esposa biomédica Karina Santana Brito Odorisi e a filha Alicia, e a cirurgiã-dentista Analu Odorisi especialista em Harmonização Orofacial com as filhas primogênita Clara Sophia e a bebê Helena.

CITRÖEN / PEUGEOT / FIAT PSV

Registrei a supervisora de vendas Kawanny Ferreira de Camargo das concessionárias CITRÖEN, PEUGEOT e FIAT PSV em Cacoal e FIAT PSV em Rolim de Moura do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia.

CASA & DECORAÇÃO

Os sócios proprietários Wender Garcia e Otávio Foli da CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, com parte da atenciosa e capacitada equipe da maior loja de móveis e decoração de Rondônia, arquiteta Jéssika Ribeiro, Fernanda Souza, Camila Garcia, Elizania Krause, Nete Ramos, Syndell Foli com a linda filha Mariana, Geize Pezzin, Bruna Pagung e Samara Bianqui.

FÉRIAS EM CAMBORIÚ

O casal advogado Adriano Queiroz e empresária bioquímica Deborah Yassuda Moreira Queiroz da YASSUDA Farmácia de Manipulação em Cacoal/RO, passaram temporada de festas de final de ano e férias no badalado Balneário Camboriú/SC, com os lindos filhos Pedro Henrique e Livia.

NASCEU LUCCA

Em Tangará da Serra/MT, o casal Lenir Delcaro e Maira Travain de Souza Delcaro aumentou a família com a chegada do caçula LUCCA, para felicidade do primogênito Levir Matheus.

AMOR DE AVÓ

Durante passeio pelo rio Guaporé em Rondônia, na divisa com a Bolívia, Clarice Hamanaka Gusukuma curte a filha médica dermatologista Érica Gusukuma e os netinhos Felipe Hideki e Lais Ayumi. Todos residem em Cacoal/RO.

ANIVERSÁRIO DE DIVINO

No próximo sábado, DIA 14, o empresário DIVINO CARDOSO CAMPOS de Cacoal/RO, comemora aniversário ao lado da esposa Luciana e dos filhos Gilbelamar Cardoso Campos Carvalho, Adriano Cardoso Campos e Divino Cardoso Campos Junior.

ANIVERSÁRIO DE MARISTELA

Em Ji-Paraná/RO, a amiga e comadre MARISTELA BORIM AMANCIO festeja aniversário no próximo sábado, DIA 14, ao lado do esposo Cássio Amancio. Na foto em passeio no restaurante Cabana do Peixe em Cacoal/RO.

ANIVERSÁRIO DE JULIANO LINHARES

No próximo domingo, DIA 15, meu sobrinho JULIANO DE OLIVEIRA LINHARES da JOTAR Distribuidora em Cacoal, Vilhena e Rolim de Moura/RO, comemora aniversário ao lado da esposa cirurgiã-dentista odontopediatra Mariana Andrade Linhares e dos filhos Ana, João e Pedro.

ANIVERSÁRIO DE GLÓRIA e ELY VALENÇA

Festejam aniversário no próximo domingo, DIA 15, MARIA DA GLÓRIA FERREIRA VALENÇA e na próxima segunda-feira, DIA 17, o aniversário é de seu esposo ELY VALENÇA DA SILVA da Mamoré Máquinas – Case IH.