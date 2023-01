O Deputado Federal Coronel Chrisóstomo se declarou totalmente contrário aos ataques cometidos contra o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional no último domingo (8).

O parlamentar cobra que os verdadeiros responsáveis pelos atos de vandalismo sejam responsabilizados e julgados, enquanto os manifestantes que não destruíram o patrimônio público sejam liberados.

“Sempre defendi a liberdade do povo para se manifestar pacificamente, em total respeito às leis e à ordem pública. Aqueles que forem flagrados invadindo e destruindo os prédios públicos devem responder totalmente pelos seus atos. Não concordo com o uso da violência”, enfatizou Coronel Chrisóstomo.

Audiências de custódia

Nesta terça-feira (10), o parlamentar esteve na Academia Nacional da Polícia Federal em Brasília para colher mais informações sobre o estado dos 1200 manifestantes detidos. Nesta quarta-feira (11), Coronel Chrisóstomo esteve no Presídio Feminino do Distrito Federal e recebeu a informação de que todas as 500 mulheres detidas estão sendo bem atendidas. Entretanto, as audiências de custódia ainda estão ocorrendo de maneira lenta.

Nesta quinta-feira (12), Coronel Chrisóstomo e o Deputado Sanderson (PL-RS) relataram essas dificuldades ao Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Lira entrou em contato com ministros do STF e foi informado que serão disponibilizados 50 juízes para acelerar as audiências de custódia. Aqueles que não forem considerados perigosos e que não participaram dos atos têm mais chances de serem liberados.

“Sou totalmente a favor que os indivíduos flagrados vandalizando os órgãos públicos sejam punidos pela Justiça”, finalizou Coronel Chrisóstomo.