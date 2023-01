A reunião entre o coordenador das divisões de base, José Natal Jacob, diretor de competições Almir Belarmino e o diretor financeiro Fabrício Medeiros Costa, foi um pedido do presidente da FFER, Heitor Costa.

Em pauta as competições de base para o ano de 2023. A partir desse ano as competições terão registro dos atletas no BID, Boletim Informativo Diário da CBF para melhor acompanhamento e segurança dos atletas e clubes, “quem sabe algum dos jovens que participarem das competições tenha um futuro de destaque no futebol nacional todos os direitos serão preservados” citou José Natal Jacob.

O calendário das competições de base terá novidades, nesse ano devem ser realizado uma competição de base do futebol feminino e também torneios de sub-9 e sub15, “a CBF criou a competição nacional sub15, então estaremos realizando o sub15 possivelmente com jogos de chave de ida e volta, vamos realizar também o sub11, manter o sub13 e ainda podemos tentar o sub9” ressaltou José Natal.

Para o ano de 2023 o calendário das competições de base da Federação de Futebol do Estado de Rondônia deve contar com as competições das divisões do Sub20, Sub17, Sub15, Sub13, Sub11 e com a possibilidade de promover o Sub9, “ainda teremos encontros e discussões com os clubes sobre essas competições para definição de datas para realizar os torneios.