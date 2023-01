A atração de investimentos, geração de empregos e abertura de indústrias estão entre os principais avanços no eixo de desenvolvimento econômico apresentado na gestão do governador de Rondônia, Marcos Rocha.

Medidas estratégicas que tornam-se cada vez mais importantes para definir a elevação dos indicadores da economia, como o PIB, IDH, taxa de desemprego e aberturas de novas empresas no Estado.

Para que os indicadores continuem crescendo, o governador Marcos Rocha, tem definido diversas ações com resultados positivos. O Estado está entre os 10 melhores no Índice de Desenvolvimento Humano – IDH do País, tendo alcançado em 2022, a menor taxa de desemprego de toda a região Norte, e a 3ª menor de desemprego no Brasil. Possui mais de 35.500 mil currículos cadastros no serviço “Geração Emprego”, com a realização de mais de 13.700 inscrições nos cursos de capacitações oferecidos. Foram ofertadas neste período, mais de 9 mil vagas de empregos no mercado de trabalho.

O “Geração Emprego” é uma política pública caracterizada por um serviço baseado em três eixos: Empregabilidade (intermediação de mão de obra entre o trabalhador e a empresa); qualificação profissional (ofertados cursos para os trabalhadores) e autônomo (onde os profissionais podem oferecer seus serviços).

Para o governador, é por meio das ações voltadas para o desenvolvimento econômico, que o Estado garante de forma efetiva, a geração de emprego e renda para a população. “A partir desse trabalho conseguimos transformar Rondônia com melhor qualidade de vida a cada cidadão”, ressaltou.

INDUSTRIALIZAÇÃO

Ainda, de acordo com o govenador Marcos Rocha, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, por meio da Coordenadoria de Indústria e Comércio – Consic, atua na formulação e execução da Política de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial e Agroindustrial de Rondônia, e vem reforçando o compromisso do governo com aperfeiçoamento contínuo das ações, visando assim, fomentar a economia do Estado de Rondônia, contemplando com incentivos fiscais, financeiros, locacionais e econômicos. “Receberemos agora em 2023, duas novas indústrias que vão integrar o distrito comercial e Industrial de Porto Velho, uma de confecção de jeans, com a geração de aproximadamente mil empregos e uma farmoquímica com mais de 700 empregos, sendo 240 vagas iniciais”, destacou Rocha.

MICROCRÉDITO

Em relação à geração de crédito, destaque para o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia – Proampe, com a liberação de mais de R$ 50 milhões em empréstimo de microcréditos pelo programa que já está disponível em 21 municípios rondonienses. A empreendedora do segmento de moda criativa, Analu Soares participou em dezembro da Feira do Jovem Empreendedor, em Porto Velho, promovida pelo Governo de Rondônia e aproveitou a oportunidade ao expor seus produtos para agradecer. “A promoção do empreendimento local é muito importante, ainda mais entre os jovens, pois estamos iniciando essa jornada, sendo de fundamental importância o incentivo de políticas públicas para conseguirmos mostrar nosso trabalho”, contou a empreendedora.