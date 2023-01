Acidente envolvendo uma moto Bros e um carro VW Gol aconteceu na tarde desta quinta-feira, 12, no centro de Colorado do Oeste e deixou uma pessoa ferimentos leves.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 13h, o condutor do carro seguia para seu local de trabalho pela Avenida Marechal Rondon (centro x bairro), quando ao chegar no cruzamento da Avenida Paulo de Assis Ribeiro, o ponto cego do veículo teria impossibilitado a visualização do motociclista que trafegava sentido Prefeitura ao bairro Santa Luzia.

O condutor da moto foi levado ao hospital sentido dores nas pernas. O motorista do veículo nada sofreu.

A Polícia Militar (PM) isolou a área até a chegada da Polícia Rodoviária Fedederal (PRF) que registrou a ocorrência por se tratar de rodovia federal (BR-435).