A.G.O., que estava foragido do sistema prisional, foi capturado por policiais militares, quando andava tranquilamente no residencial Maria Moura, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar (PM) fazia ronda de rotina nas proximidades do residencial Maria Moura, quando os militares observaram A.G.O., no qual tinham conhecimento que contra ele havia mandado de prisão em aberto.

Contudo, ao perceber a presença da viatura, o foragido correu e pulou um muro, com isso, foi solicitado apoio de outras viaturas para realizar o cerco e capturar o foragido.

Com autorização do proprietário da casa onde o suspeito havia pulado o muro, os policiais fizeram uma varredura e localizaram o foragido escondido nos fundos do imóvel atrás de alguns materiais de construção.

Diante dos fatos, o foragido recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

O foragido foi entregue ao agente de plantão, e ficou detido sob custódia, aguardando exame de corpo de delito, para posteriormente ser conduzido ao presídio para cumprimento de pena.