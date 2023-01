A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) atualizou as estatísticas mensais do complexo soja no Brasil e ajustou a projeção para a safra 2023.

Dados publicados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e compilados pela entidade indicam que a receita com exportações do complexo soja bateram novos recordes em 2022.

As exportações do farelo cresceram substancialmente: passaram de 17,2 em 2021 para 20,4 milhões de toneladas em 2022 (18% de incremento), maior volume já registrado desde que a Abiove começou a série de estatísticas com dados de 1999. A receita com essas exportações em 2022 foi de pouco mais de US$ 10 bilhões.

O óleo de soja também teve um grande desempenho, cresceu 58% em relação a 2021, de 1,7 para 2,6 milhões de toneladas. Este volume só não foi maior que as 2,7 milhões de toneladas de 2005. Já a arrecadação com a comercialização internacional em 2022 foi de quase US$ 4 bilhões.

Com relação à soja em grão, devido à quebra de produção e à demanda crescente pelos processados, as exportações tiveram uma queda de 8%, 78,9 milhões de toneladas em 2022 contra 86,1 em 2021. Porém, a receita foi de mais de US$ 46 bilhões.

Processamento, segundo dados da Abiove

Os dados acumulados de janeiro a novembro, verificados a partir da amostra representativa de cerca de 85% do esmagamento no país mostram que o processamento de soja em 2022 deve fechar em 50,4 milhões de toneladas, incremento de 5,5% em comparação ao mesmo período de 2021. Já a produção do grão pode chegar a 128,5 milhões de toneladas.

Safra de soja para 2023

As projeções da Abiove para a próxima safra sofreram poucas alterações em relação à última divulgação (dezembro). A produção de soja deve ficar em 152,6 milhões de toneladas, recorde histórico, pouco abaixo das 153,5 milhões de toneladas previstas inicialmente. Ainda assim, a expectativa quanto ao processamento do grão segue em 52,5 milhões de toneladas, o maior já registrado em toda a série histórica. Vale mencionar que a ABIOVE considera a retomada da mistura de biodiesel, 15% (B15), a partir de março, conforme cronograma previsto na legislação.

Exportações da oleaginosa

As exportações da soja em grão devem registar 92 milhões de toneladas neste ano. O volume de farelo de soja exportado segue em 20 milhões de toneladas, já o óleo de soja destinado ao mercado internacional deve crescer de 1,6 milhões de toneladas (primeira projeção) para 1,75 milhões. Por fim, os preços médios foram alterados, baseados nas projeções para 2023, de maneira que a receita esperada com as exportações dos produtos do complexo soja seja de cerca de US$ 64,9 bilhões neste ano.