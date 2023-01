O acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira, 12, no cruzamento da Avenida Paraná com a Rua Dios Bispo de Souza, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com imagens gravadas por câmera de segurança nas proximidades, a motociclista seguia pela Avenida Paraná, sentido aeroporto, quando no cruzamento com a Rua Dios Bispo de Souza, foi atingida por um carro, no qual o motorista transitava sentido Cuiabá.

No choque, a motociclista foi lançada contra o meio-fio, o capacete saiu e ela bateu com a cabeça, ficando desacorda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Ainda não há informação sobre o estado de saúde da vítima.