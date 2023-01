A deputada federal Cristiane Lopes, esteve presente na solenidade de posse do governador do Estado de Rondônia, Ceronel Marcos Rocha, do vice Sérgio Gonçalves e dos novos secretários de Estado.

A cerimônia aconteceu no Teatro Palácios das Artes em Porto Velho.

Após fazer o juramento e assinar o termo de posse, o governador Marcos Rocha discursou e afirmou que o momento é de esperança para o estado por conta das muitas parcerias que irão fortalecer o governo. “O trabalho para construirmos um estado desenvolvido, seguro, com maior qualidade de vida a todos continua firme e forte”, disse.

Na ocasião, também tomaram posse os novos secretários de Estado, que ao lado do governador Cel Marcos Rocha, continuarão o processo de transformação de Rondônia.

Cristiane Lopes, parabenizou o governador pelo início de seu segundo mandato e afirmou que muitas parcerias ainda virão para beneficiar à população rondoniense.

“Segundo mandato do governador reeleito, e eu vim aqui participar para desejar êxito, sucesso, conquistas e realizações. Que o povo de Rondônia possa ser contemplado, agraciado ainda mais com políticas públicas que venham melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Contribuirei com o governo do Estado trazendo emendas parlamentares e recursos. Desejo sucesso a gestão e aos novos secretários de Estado”, finalizou a parlamentar.