Durante o trabalho noturno na quarta-feira,11, a Polícia Militar de Rondônia (PMRO) retirou de circulação entorpecentes semelhantes à maconha e prendeu duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas.

O crime aconteceu no município de Alto de Paraíso, entre os materiais apreendidos estavam dois pés de maconha. A ação contou com o apoio de policiais civis.

A PMRO recebeu denúncias anônimas, via celular funcional, nas quais indicava que uma mulher estava comercializando drogas em um bar no bairro Rota do Sol e que ela guardava o entorpecente dentro de seu sutiã. O patrulhamento foi efetuado nas proximidades e no período noturno a suspeita foi encontrada, ela que estava acompanhada de outra mulher. A acompanhante alegou ser usuária de drogas.

A policial militar ao revistar a suspeita encontrou dentro do sutiã da abordada uma porção de droga semelhante à maconha. A mulher não portava seus documentos pessoais e não queria passar informações necessárias para sua identificação, informando que seus documentos estavam em sua casa.

Na casa da suspeita, de 43 anos, foram encontradas um pé de maconha e estojos de munições de 9mm e .22. A equipe policial militar foi informada pela equipe de policiais civis sobre a suspeita que a filha da abordada estaria entregando a droga para que fosse comercializada. Ao ser questionada sobre o fato, a mulher informou o local onde sua filha estaria.

No local indicado, os policiais encontraram 11 porções de drogas semelhantes à maconha, mais um pé de maconha e dinheiro em espécie, porém a filha da mulher não foi localizada. Diante dos indícios, as envolvidas foram presas e apresentadas à delegacia juntamente com todo o material apreendidos.