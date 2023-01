Fortalecendo as ações em prol do produtor rural na região de Corumbiara, o deputado Ezequiel Neiva assegurou o investimento de R$ 500 mil para a aquisição de mais 11 bueiros armcos (tubos metálicos), a fim de melhorar as estradas na região.

Com mais essa remessa de tubos destinada pelo deputado Ezequiel Neiva, já são 28 bueiros metálicos para Corumbiara nos últimos quatro anos. O pedido do investimento é dos vereadores Solon, Zé Viola, Narcelo e Bagunça.

Ezequiel Neiva disse que tem priorizado o atendimento ao produtor rural, tanto com a melhoria da infraestrutura das estradas quanto com a destinação de equipamentos agrícolas ao homem do campo, e também com recursos para o projeto Porteira Adentro, que visa a melhoria da entrada das propriedades rurais. Neiva ressalta que o recurso é fruto de uma parceria com o governador Coronel Marcos Rocha.

“Pontes velhas de madeira são substituídas por tubos armcos, deixando as estradas mais seguras, garantindo o escoamento da produção e o transporte escolar, destacou o deputado ao frisar que está cada vez mais difícil o acesso à madeira e que os tubos têm duração aproximada de 50 anos.

Pontos de instalação

Travessão senhor Isaque da linha 04 para linha 05.

Linha Alzira (Abatedouro de Frango) KM 3,1 da Linha mestre MC.

Travessão professor Ademir Guarajus KM 0,400; linha mestre 04 esquina com a 3ª eixo.

Travessão senhor Geraldo Vitor sentido 4ª eixo KM 0,300; Linha mestre travessão do senhor Osvaldo.

Linha MC-01 Assentamento Zé Bentão, sentido Chupinguaia próximo ao senhor Inácio, P.A Zé

Bentão; Linha Mestre.

Linha 05 Nova Fátima

Linha 02-F, km 4,96 – Vitória da União