E.W.M., que estava com mandado de prisão a ser cumprido, foi capturado por policiais da Patrulha Reforço na noite desta sexta-feira, 13, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela cidade, quando recebeu informação da equipe do Núcleo de Inteligência (NI), para abordarem dois suspeitos que chegaram de motocicleta numa casa na Avenida 30, no bairro Jardim Eldorado, que está sendo monitorada.

Com isso, a guarnição foi ao local e quando os suspeitos saíram foram abordados. Um deles tentou enganar os policiais dando nome falso, mas os militares já tinham conhecimento do nome verdadeiro e sabiam que contra ele havia mandado de prisão aberto.

E.W.M., ao receber voz de prisão tentou empreende fuga, mas foi contido pelos PMs que o conduziu para à delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Depois passou por exame de corpo de delito, o preso foi entregue no Centro de Ressocialização Cone Sul.