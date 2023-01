Um comércio localizado na Avenida Integração Nacional, no centro de Cerejeiras, foi alvo de ladrão na madrugada, o bandido levou um motoserra.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi acionada pela vítima que contou que por volta das 4 horas da madrugada o alarme disparou e ao chegar no local deu por falta de um motoserra.

O ladrão escalou o telhado e tirou algumas telhas de barro para ter acesso ao comércio de onde furtou um motosserra da marca Sthil.

No local há câmeras de segurança e alarme, porém as câmeras não registraram a ação do bandido, apenas o alarme disparou.