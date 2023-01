A operação “Tapa Buracos” está a todo vapor e o centro da cidade está recebendo a manutenção dos pontos danificados do asfalto através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), em parceria com o Governo do Estado.

Os pontos já necessitavam de uma atenção e a ação acontece com a colaboração do Governo do Estado, cooperando com a equipe de operação e maquinário da Usina de Asfalto.

Os trabalhos estão sendo realizados pelos reeducandos do projeto Semear e Ressocializar.