A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da 1ª Delegacia de Alto Paraíso, em ação conjunta com a Polícia Militar do Estado de Rondônia, por intermédio do 3º Grupamento de policiamento- 3º GPPM, realizou na noite de quarta-feira (11) mais uma ação em combate ao tráfico de drogas.

A ação policial resultou na prisão de uma mulher de 43 anos por tráfico de drogas, com apreensão de diversos invólucros de substância entorpecentes, capsulas de munições 9 mm, dentre outros produtos ilícitos. Segundo as investigações, a suspeita vendia drogas em um bar.

Os policiais civis estão em operação policial no município, sob determinação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Rondônia – SESDEC.