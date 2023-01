O Real Ariquemes já entrou em campo com a melhor campanha de um clube de Rondônia na Copinha, mas a garotada do Furacão do Vale do Jamari queria mais e começou a partida marcando em cima, sem dar espaços ao Mirassol que tocava a bola na defesa e só conseguia chegar ao ataque com bolas esticadas e dessa forma chegou a criar algumas oportunidades.

O Real Ariquemes jogando em velocidade também chegou ao ataque mas o primeiro tempo ficou mesmo no zero a zero. A etapa final também iniciou bastante equilibrada com muita marcação e pouco espaço, algumas chances de gol para os dois lados, mas o placar não foi alterado e a disputa pela vaga foi para os pênaltis.

Na primeira cobrança Wesley marcou para o Mirassol, Farinha deixou tudo igual. Miguel também bateu firme para fazer o segundo do Mirassol, Luiz Boone foi pra bola e com categoria deixou tudo igual de novo, Juninho bateu e fez o terceiro para o Mirassol, o zagueiro Gabriel foi pra cobraça e o goleiro Lacerda saltou para o lado direito pra fazer a defesa e deixar o time de São Paulo em vantagem, depois no quarto pênalti Tomaz ampliou para o Mirassol. Na quarta cobrança do Real Ariquemes o zagueiro Regis marcou o terceiro para o time de Rondônia, mas no quinto e decisivo pênalti do Mirassol Ailton não deu chances ao goleiro Evan e garantiu a classificação do Mirassol para enfrentar a Chapecoense na próxima fase.

O Real Ariquemes se despede de cabeça erguida da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo a primeira equipe de Rondônia a vencer na estreia da competição e conseguir avançar de fase. Foram quatro partidas com vitórias diante de dois times tradicionais do cenário nacional, bateu o Náutico e a Portuguesa por dois a zero, foi derrotado pelo time de Tanabi e empatou com o Mirassol, sendo eliminado nos pênaltis.