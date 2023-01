A vítima procurou à delegacia de Polícia Civil para denunciar que alguém tentou colocar fogo em sua casa localizada na Rua Maceió, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima contou que por volta das 03h da madrugada acordou com um cheiro forte de gasolina e, com isso, foi averiguar se o cheio estava vindo do seu carro.

Porém, o veículo estava normal e a vítima foi para o quarto, mas continuou sentido o forte cheiro e saiu para fora da residência para averiguar e encontrou uma madeira encostada em sua casa pegando fogo.

A vítima conseguiu extinguir as chamas e encontrou um fio e um pavio usando para incendiar a madeira e consequentemente sua casa.

A vítima afirma que não tem desavença com ninguém e não sabe o motivo de alguém tentar incendiar sua casa.