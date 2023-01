A Polícia Federal (PF) realizou nesta sexta-feira, 13, a incineração de mais de 800 kg de cocaína apreendida somente nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023 no cone Sul do Estado.

Além da grande quantidade de cocaína, outras drogas, como maconha e ecstasy, também foram incineradas, bem como ferramentas utilizadas pelos traficantes na ocultação, preparação e acondicionamento das drogas.

A ação contou com a participação de grande efetivo policial para segurança e execução do trabalho de incineração. Além disso, houve acompanhamento do Ministério Público e de servidores da Vigilância Sanitária, observadas todas as formalidades devidas.

O entorpecente mencionado é resultado de apreensões realizadas na circunscrição da Delegacia de Vilhena/RO, bem como fruto de investigações policiais e de operações policiais que visam a desarticulação e descapitalização de organizações criminosas voltadas para o tráfico de drogas.

A polícia federal agradece as autoridades e demais pessoas que de qualquer forma contribuíram para o sucesso significativo deste Órgão no combate ao tráfico de drogas.

Por fim, informa que sempre prestará conta à sociedade das suas atividades constitucionais desenvolvidas no Estado de Rondônia e destaca que eventuais denúncias, que possam colaborar com os trabalhos da Polícia Federal, podem ser feitas pelo telefone 69-3316-1600, resguardado o sigilo da fonte.