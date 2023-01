Depois de quase dois anos sem grandes eventos devido ao Covid-19, em 2022 teve o retorno do público e alguns shows, mas 2023 será marcante devido ao grande número de shows nacionais já agendados, em Vilhena.

O primeiro show nacional deste ano será com Ícaro & Gilmar, evento que acontece no dia 25 de fevereiro. A dupla é natural de Periquito – MG e fizeram sucesso em todas as plataformas digitais com a música “Despedida” e atualmente com as músicas “Óculos escuro”, “Não me esquecerás”, “Imperfeitos” e muito mais.

No dia 10 de março Vilhena será palco de um dos shows mais esperados do ano, o embaixador Gusttavo Lima, natural de Presidente Olegário (MG), aprendeu sozinho a tocar violão, viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona, logo se tornou um artista tão experiente quanto completo.

Atualmente o embaixador tem em seu repertório sucessos como ‘Termina Comigo Antes’, ‘Fala mal de mim’, ‘Bloqueado’ e ‘Ficha limpa’.

Também está confirmado show de Israel e Rodolffo no dia 25 de maio. Talentosos e donos de vozes marcantes a dupla conquistou grande destaque no cenário musical sertanejo nos dias de hoje, sendo uma das duplas sertaneja mais prestigiada do momento.

Alguns dos maiores sucessos de Israel & Rodolffo além de “Batom com Cereja” são os singles “Nem namorado e nem ficante”, “Marca evidente” e “Ex-alcoolizado”.

Também está previsto duas grandes surpresas, uma delas é um possível show de Wesley Safadão. O cantor se tornou referência do novo jeito de fazer forró – com uma batida mais acelerada e com um carisma que só ele possui.

E para ficar ainda melhor, após 4 anos sem a realização da Exposição e Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Vilhena (Expovil), este ano poderá voltar aquecido e com força total.

O último evento foi realizado em 2019 no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito, nos dias 03 a 07 de julho, e contou com os shows de Marília Mendonça, Forró Boys, Lauana Prado e a dupla Jads & Jadson.