De acordo com o analista de Safras & Mercado Fernando Henrique Iglesias, o movimento segue mais contundente no Centro-Norte do país, com destaque para a queda registrada no Acre ao longo da última semana.

Os frigoríficos ainda operam com escalas de abate confortáveis, posicionadas entre cinco e sete dias úteis em média. A demanda desaquecida ao longo do primeiro bimestre acentua o pessimismo em torno da formação de preços no curto prazo

“Os pecuaristas ainda contam com boa capacidade de retenção, o que limita movimentos ainda mais agressivos de queda. Essa dinâmica tende a mudar conforme as pastagens perdem qualidade”, diz Iglesias.