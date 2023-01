A sede da Banda do Vai Quem Quer amanheceu com uma imensa fila de foliões neste sábado, 14 de janeiro, para a compra de camisas que dão acesso ao cordão de isolamento do bloco, que desfila este ano dia 18 de fevereiro, sábado de Carnaval.

O primeiro lote promocional de início de vendas estava custando R$ 50,00 – já o segundo lote de camisas vai custar R$70,00 – a unidade.

Lembrando que além da sede do bloco (avenida Avenida Joaquim Nabuco 2368, Centro), as camisas também estão sendo vendidas nas ST Eventos (Porto Velho Shopping).

Para os que preferem ir fora do cordão de isolamento, com camisa ou sem camisa, Siça avisa: “Na Banda, vai quem quer, com camisa, sem camisa. A Banda é para todos. O importante é ir pro desfile com muita, paz, amor e alegria”, finaliza.

PROGRAMAÇÃO

13/01-Adesivaço da Banda ás 15h,em frente ao Império do Pet (Avenidas Rio Madeira e Rio de Janeiro)

14/01- Início das vendas das camisetas(1º lote 50 reais)

20/01- Coquetel de lançamento da camiseta com o tema 2023

28/01- Ensaio oficial da Banda na Talismã 21

04/02- Baile Municipal

11/02- Feijoada com a imprensa

18/02- Desfile da Banda do Vai Quem Quer

19/02- Banda Kids no PVH Shopping

Yalle Dantas- Dir-Comunicação BVQQ- (69)99290-3939