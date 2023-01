A Secretaria de Estado da Educação de Rondônia vai abrir um novo edital de Concurso Público (Concurso SEDUC-RO) em breve.

A comissão organizadora do próximo certame já foi definida, conforme publicação no Diário Oficial do Estado em setembro, 2022.

CONFIRMAÇÕES DE LANÇAMENTO DE EDITAL:

– JULHO/2022: a SEDUC/RO informou ao Site GRAN CURSOS que trabalha para a alteração da Lei Complementar Nº 680, de 07 de setembro de 2012, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários da Educação. As adequações legais devem ser consideradas para provimento de cargos, bem como inserção de outros. Após a alteração da referida Lei, será definido quadro de disponibilidade de vagas do concurso Seduc RO. (LINK).

– NOVEMBRO/2022: Em reunião entre o SINTERO e a secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini e técnicos da Seduc no dia 23/11/2022, a Seduc confirmou lançamento de Concurso Público para Abril de 2023. (LINK).

A menor previsão é o lançamento do edital até Abril, 2023 e mais tardar no meio do ano. Segundo informações, os aprovados no concurso irão entrar em exercício no ano letivo de 2024, enquanto isso, os aprovados no Seletivo atendem a necessidades das escolas da rede estadual.

CONCURSO SEDUC RO: ÚLTIMO CONCURSO:

O último concurso Seduc RO teve edital publicado em 2016. O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE foi responsável por organizar o evento. Na ocasião, o concurso Seduc RO ofereceu vagas para vários cargos. Confira:

PROFESSORES- NÍVEL SUPERIOR – SALÁRIO: R$4.420,36:

SOCIOLOGIA (PROFESSOR NA ÁREA – 40h).

MATEMÁTICA (PROFESSOR NA ÁREA- 40h).

HISTÓRIA (PROFESSOR NA ÁREA- 40h).

GEOGRAFIA (PROFESSOR NA ÁREA- 40h).

FÍSICA (PROFESSOR NA ÁREA- 40h).

FILOSOFIA (PROFESSOR NA ÁREA- 40h).

BIOLOGIA (PROFESSOR NA ÁREA- 40h).

ARTES (PROFESSOR NA ÁREA- 40h).

EDUCAÇÃO FÍSICA (EDUCADOR FÍSICO- 40h).

PEDAGOGO – SÉRIES INICIAIS (PEDAGOGIA) – 40h.

LETRAS: PORTUGUÊS, INGLÊS, ESPANHOL E LIBRAS – 40h

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – NÍVEL SUPERIOR – SALÁRIO: R$3.034,85 + Gratificações e Auxílio Transporte.

– ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – 25h. R$3.034,85 + Gratificações.

– SUPERVISÃO EDUCACIONAL – 25h. R$3.034,85 + Gratificações.

– PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL – 40h. R$4.420,36 + Gratificações.

ANALISTA EDUCACIONAL – NÍVEL SUPERIOR –

– ADMINISTRADOR. R$2.451,26 + Gratificações e Auxílio Transporte.

– ASSISTENTE SOCIAL. R$2.451,26 + Gratificações e Auxílio Transporte.

– BIBLIOTECONOMISTA. R$2.451,26 + Gratificações e Auxílio Transporte.

– CONTADOR. R$2.451,26 + Gratificações e Auxílio Transporte.

– ECONOMISTA. R$2.451,26 + Gratificações e Auxílio Transporte.

– NUTRICIONISTA. R$2.451,26 + Gratificações e Auxílio Transporte.

– PSICÓLOGO. R$2.451,26 + Gratificações e Auxílio Transporte.

VAGAS PARA NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO:

– CUIDADOR EDUCACIONAL – 40h. R$1.270,06 40h + Gratificações e Auxílio Transporte.

– INSPETOR ESCOLAR/PÁTIO – 40h.R$1.270,06 40h + Gratificações e Auxílio Transporte.

– TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS – 40h. R$1.270,06 40h + Gratificações e Auxílio Transporte.

– AGENTE DE ATIVIDADES ADMNINISTRATIVAS – 40h.R$1.860,06 40h + Gratificações e Auxílio Transporte.

– AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR – 40h. R$1.270,06 40h + Gratificações e Auxílio Transporte.

– AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – 40h. R$1.270,06 40h + Gratificações e Auxílio Transporte.

– AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDEIRA) – 40h. R$1.270,06 40h + Gratificações e Auxílio Transporte.

A SEDUC já iniciou os preparativos para a publicação de um novo edital. A Comissão, formada em 2021, foi alterada mediante adequação de membros incluídos e retirados. A nova comissão foi formada em 27 de setembro, 2022 – Confira a portaria:

Além disso, segundo a Secretaria, o processo que visa a abertura do concurso encontra-se na Mesa Estadual de Negociação Permanente, para deliberação. É necessário realizar estudos específicos para adequação do referido processo.

O grupo de trabalhado formado terá missão de fazer o levantamento do quantitativo de vagas e cargos. O processo faz parte dos postos que não foram preenchidos no concurso público anterior. As vagas do concurso SEDUC-RO 2023 será para as reposições decorrentes de vacâncias por aposentadorias, exonerações, falecimentos, entre outros motivos. Agora, com a comissão formada, os próximos passos serão:

– 1. Elaboração do projeto básico (a partir do estudo de cargos e vagas); e

– 2. Processo de contratação da banca organizadora para receber inscrições e aplicar provas.