Bento do Nascimento, que é marido da prefeita Raíssa da Silva Paes.

Ele foi flagrado com maquinários da prefeitura realizando serviço particular em uma fazenda na zona rural do município na tarde de quinta-feira (12).

O vereador Rivan Eguez informou que após receber denúncia anônima foi até o local e constatou a veracidade. Ele fez vídeos, fotos e acionou a Polícia Militar.

No momento da chegada dos policiais, os dois operadores das máquinas fugiram e o marido da prefeita foi detido em flagrante.

Veja a nota do vereador sobre o caso

O vereador Rivan Eguez (PV), vem esclarecer a população os seguintes fatos:

1. Que na data de hoje, após denúncia recebida, flagrei o uso de 02 máquinas (tratores) da Secretaria Municipal de Obras/DRM, fazendo trabalhos em uma fazenda, que segundo moradores, pertence ao senhor Antônio Bento do Nascimento, esposo da prefeita Raíssa da Silva Paes.

2. Que após registros de imagens e vídeos, solicitei apoio da Polícia Militar para fins de constatar e registrar o flagrante.

3. A Polícia Militar enviou 3 viaturas para a Fazenda, por se tratar de flagrante os Polícias adentraram o local e registraram a presença das 2 máquinas.

4. Comuniquei os fatos ao Plantão do Ministério. A Exma Promotora do Plantão Dra Lisandra Vanneska após ouvir o relato, acionou a Delegada Dra Luanda.

5. Por se tratar de flagrante, assumiu o caso a delegada plantonista Dra. Sheila, que sob o acompanhamento do Plantão do MP, determinou que a Polícia Militar encaminhasse o senhor Antônio Bento do Nascimento e as 2 máquinas até a delegacia.

6. O senhor Antônio Bento do Nascimento foi conduzido, devido não ter nenhum operador para levar os maquinários até a delegacia, e pelo fato dos servidores municipais que estavam dirigindo os 2 tratores terem se evadido do local, as máquinas continuaram na fazenda da família da prefeita. Esse fato comuniquei a delegada Dra Sheila que ficou de tomar as devidas providências.

Repúdio de forma veemente esse lamentável fato.

Que o Presidente da Câmara de Vereadores senhor João Vanderlei de Melo em nome do Poder Legislativo, assim bem como o Poder Judiciário, tome as devidas providências que o caso requer.

Comprometo-me a seguir com meu trabalho de fiscalização para que os envolvidos tenham a devida e merecida punição conforme a lei.