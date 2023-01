Aquisições de novos armamentos, veículos e equipamentos modernos, bem como promoções e valorização de policiais são fortalecidas em Rondônia, com ações garantidas pelo governador do Estado, Marcos Rocha, para a área de Segurança Pública, resultando em condições melhores às forças policiais no combate à criminalidade.

As medidas têm refletido, positivamente, para o avanço nos serviços à população com serviços desenvolvidos pela Polícia Militar – PMRO; Polícia Civil – PC; Corpo de Bombeiros – CBMRO; e Polícia Técnico-Científica – Politec.

Durante seu primeiro mandato à frente do Executivo Estadual, Marcos Rocha reforçou os investimentos para o setor, com ações que já garantiram a modernização de mais 600 viaturas para as polícias estaduais; equipamentos, como coletes, escudos, capacetes balísticos e mochilas táticas para reforçar as ações realizadas. Destaque também para promoção de militares (entre cabos, sargentos, e oficiais); capacitações dos profissionais da Segurança Pública; reajuste salarial de 25,26% aos profissionais da PMRO e CBMRO; reajuste entre 0,5% a 18,25%, aos profissionais da PC e Politec.

“Modernizar estrategicamente e valorizar a Segurança Pública têm sido uma das missões desta gestão. Fortes investimentos são efetuados no setor, onde podemos citar equipamentos de alta tecnologia. As ações não irão parar e continuaremos voltados a garantir maior suporte aos policiais do Estado, que vivem com a missão de servir proteger a sociedade”, disse o governador Marcos Rocha.

AVANÇOS

Além de novos armamentos e viaturas, na gestão do primeiro mandato de governo de Marcos Rocha, foi adquirido o 1° carro blindado da história das forças policiais do Estado. O veículo utilizado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais – Bope, reforça a proteção dos policiais militares em situação de confronto armado. Quanto ao Corpo de Bombeiros Militar, destaque para construção e revitalização de quartéis e entrega de equipamentos para apoio técnico, que alavancam as ações da Corporação.

Também na gestão do governador, a Polícia Técnico-Científica teve reforço com aparelhos e equipamentos de alta tecnologia. Foram adquiridas 18 maletas utilizadas para os trabalhos de perícia, contendo detector de tensão sem contato; emissor de radiação portátil, tipo laser vermelho próprio para análise de trajetória balística; luzes forenses, para buscas de vestígios biológicos em local de crime; paquímetro profissional e outros.

O investido maciço nas forças de Segurança Pública do Estado está também nos concursos públicos que ainda estão em andamento como o da Polícia Civil; Polícia Militar; e Corpo de Bombeiros Militar. Foram também ofertadas 60 vagas para a Politec.

O governador Marcos Rocha deixa claro que os investimentos, tanto para a Segurança Pública quanto a outros eixos do Governo do Estado serão mais fortalecidos, ainda, neste segundo mandato, com avanços que irão ao encontro da população rondoniense.