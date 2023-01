Ícone do cinema mundial, o norte-americano Leonardo DiCaprio prestigiou a exibição na quinta-feira, 12, nos Estados Unidos, do filme “O Território”, rodado em Rondônia.

Mais do que isso, o ator fez questão de posar para foto ao lado do indígena rondoniense Bitaté Uru-Eu-Wau-Wau, líder do povo Jupaú [município de Porto Velho] e protagonista do filme.

“O Território” é uma coprodução entre Brasil, Dinamarca e Estados Unidos, e foi gravado inteiramente em Rondônia. A atitude do consagrado ator é um “empurrão” significativo na campanha da produção, que é pré-indicada ao Oscar 2023 na categoria Melhor Documentário Longa Metragem.

Seguido por 56,4 milhões de pessoas no Instagram, DiCaprio proporcionou enorme visibilidade ao filme. Sua postagem na rede social rendeu quase 408 mil ‘likes’ e mais de 3,4 mil comentários de fãs ao redor do mundo. Na legenda da imagem, o intérprete de “Titanic” [1998] e militante da causa do meio ambiente escreveu o seguinte:

“Ontem à noite vi #OTerritório, um filme poderoso feito em colaboração com os indígenas Uru-eu-wau-wau sobre a luta para proteger a Floresta Amazônica dos invasores de terras no Brasil. O cineasta Alex Pritz e o protagonista Bitaté Uru-Eu-Wau-Wau estão fazendo um ótimo trabalho, amplificando as vozes indígenas na luta contra a mudança climática e se organizando em torno da legislação para proteger as terras indígenas do desmatamento”.

ANÚNCIO DO OSCAR SERÁ DIA 24

Dia 24 de janeiro será divulgada, oficialmente, a lista com os indicados para o Oscar 2023. Será quando o filme rondoniense será confirmada, ou não, para concorrer à mais cobiçada estatueta do mundo. A premiação será dia 12 de março, em Los Angeles.