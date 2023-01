O motorista vilhenense Pedro Macalli, de 61 anos, morreu na tarde deste sábado, 14, após ter ido ajudar um amigo a limpar a caçamba do caminhão.

O acidente aconteceu em uma fazenda na BR-174 – próximo a Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, Pedro estava no pátio da fazenda, quando o amigo basculou a caçamba do caminhão para limpar e não percebeu que a caçamba havia tocado no cabo de energia elétrica.

Com isso, três pessoas que tocaram na caçamba foram atingidas por uma forte descarga elétrica.

Pedro morreu no local, outras duas pessoas foram socorridas ao Hospital Regional, onde passaram por atendimento médico e não correm risco de morte.

O corpo de Pedro será velado a partir das 20h no Memorial da Funerária São Matheus, na Avenida Antônio Quintino Gomes, no bairro Jardim América.

O sepultamento acontece as 10h na manhã deste domingo, 15.