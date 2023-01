A Polícia Militar (PM) está no local e isolou a área para a Polícia Técnica Científica (Politec) fazer os trabalhos de praxe.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, dois homens ainda não identificados foram assassinados na noite de sábado, 14, em uma casa na Rua 1507, no bairro Cristo Rei, porém a polícia só foi acionada na manhã deste domingo, 15.

Uma testemunha que seria um homem de idade avançada não foi morto porque teria se escondido no banheiro da residência e só nesta manhã teve coragem de sair e chamar a polícia.

A funerária Dom Bosco está no local para ecolher os corpos.

