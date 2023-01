Incentivo à realização do pré-natal na rede pública de saúde, bem como o fortalecimento do vínculo parental entre a gestante com registro no Cadastro Único – CadÚnico e o recém-nascido.

Foi com esse objetivo que a secretária estadual da Assistência e do Desenvolvimento Social, Luana Rocha apresentou a proposta de criação do programa estadual “Mamãe Cheguei”, contemplando também as gestantes com um kit enxoval, contendo todos os itens.

“O Programa “Mamãe Cheguei” é fundamental não apenas porque a gestante recebe o kit para o seu bebê, mas também por incentivá-la a realizar o pré-natal na rede pública de saúde”, disse a secretária, ressaltando que se trata de uma rede de assistência à gestante realizada pelo Governo de Rondônia, com ações da Seas.

Desde sua criação, após aprovação na Assembleia Legislativa por indicação do governador Marcos Rocha, o programa já beneficiou 8.545 gestantes com o kit enxoval; composto por 19 itens: banheira, travesseiro, um jogo de lençol com três peças, dez fraldas de tecido, três jogos de pagãos, um macacão longo, um macacão curto, três conjuntos de camisetas sem manga e mijão, além de quatro pares de meia, um cueiro, uma toalha de banho com capuz, uma bolsa maternidade, três camisetas sem manga, um sabonete para bebê em barra, três sapatinhos, duas fitas adesivas, duas calças plásticas nº 3 e duas calças plásticas nº 2. “Chegou numa hora muito boa, pois como vem no kit tudo que o bebê precisa, não iremos gastar com isso”, destacou a autônoma Brenda Ferreira.

AMPARO

Outro programa idealizado pela secretária e que fez a diferença na vida de cerca de 28 mil famílias com Cadastro Único – CadÚnico, que representam uma média de 93 mil pessoas, foi o Amparo, uma das ações lançadas pelo governo Estadual para enfrentamento da pandemia da covid-19. O programa funcionou com a transferência de renda temporária de julho de 2020 a setembro de 2021, quando foram repassados R$ 60 milhões, distribuídos em 15 parcelas, das quais seis foram no valor de R$ 200 e nove de R$ 100 mensais, para cada família.

Também como medida para mitigar os efeitos da pandemia na população vulnerável de Rondônia, a Seas criou o projeto “Previna-se”, que distribuiu mais de 240 mil máscaras no auge da covid-19.