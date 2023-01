Com apoio da PM, o Detran retornou com as ações da Operação Lei Seca no último final de semana, com ações realizadas em Porto Velho, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná e Jaru, contabilizando 1.369 motoristas abordados durante o período.

Foram lavrados 428 autos de infrações, sendo a maioria de infração de embriaguez, um total de 135, correspondendo a 31,54% das autuações.

Entre os condutores autuados pela infração de embriaguez na direção, 49 deles também incorreram no crime de embriaguez definido no art. 306 do CTB, tendo sido apresentados na delegacia.

Em blitz realizada em Porto Velho, na madrugada de sábado, um homem que conduzia um triciclo tentou fugir da primeira abordagem, mas acabou detido. Ele concordou em realizar o teste, apresentando resultado em 1,01mg de álcool por litro de ar expelido, o que é considerado um nível alto de embriaguez. Após receber voz de prisão o homem insistiu em tentar fugir, mas acabou tropeçando e novamente foi encaminhado à área de presos da blitz:

De 0,00mg/l a 0,04mg/l: resultado considerado negativo;

De 0,04mg/l a 0,33mg/l: resultado positivo que enseja a autuação administrativa que pode culminar na multa de quase R$ 3 mil e suspensão do direito de dirigir por 12 meses;

A partir de 0.34mg/l: resultado positivo que além de ensejar a autuação administrativa configura também crime de trânsito.

Nas duas blitzes realizadas na capital, de sexta a domingo, foram abordados 330 veículos, dos quais 44 condutores foram autuados por embriaguez ao volante, e destes 17 deles também incorreram no crime de embriaguez. Ao todo, nas duas blitzes, foram lavrados 96 autos de infrações de trânsito referentes às mais diversas infrações previstas no CTB.