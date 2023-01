O Projeto Social Lutando para um Futuro, que é apoiado pela Associação dos Servidores da Polícia Federal de Vilhena/RO, que foi Campeão Rondoniense em 2022, retomou as atividades nesta segunda, dia 16 de janeiro.

O Mestre e Agente Federal Fabio Santana ressaltou a importância da prática desportiva pelos jovens e pelas jovens como estratégia de afastamento das coisas ruins do mundo, pois quem está focado no esporte, principalmente nas Artes Marciais, desenvolve princípios inerentes ao desenvolvimento pessoal e isso torna qualquer pessoa mais resistente com as tentações da vida.

Quem pratica Artes Marciais se torna uma pessoa mais focada, determinada e principalmente resiliente, dificuldades na vida todos nós iremos passar, mas com Deus no coração e os princípios ligados aos ensinamento das Artes Marciais tudo se tornará menos difícil.

Para vocês pais, mães e responsáveis, encorajem seus filhos e suas filhas ou quem vocês cuidam a praticarem esportes, principalmente Artes Marciais, aqui em Vilhena/RO existem muitas academias sérias e grandes Mestres e Professores, essa será uma grande ferramenta e aliada na educação de nossos jovens.