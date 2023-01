Dentre as conquistas do Estado de Rondônia, no setor econômico, o agronegócio apresenta avanços importantes pelo governador Marcos Rocha e ultrapassa as fronteiras do Brasil.

Entre as mais recentes conquistas, está o resultado do último concurso nacional de qualidade do café, o Coffee Of The Year, na categoria canéfora. Os 5 primeiros lugares foram dominados pelo café rondoniense, durante a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

“Um grão de café faz diferença? O suor a mais dos seus esforços no final do dia por algo que ama muda alguma coisa? O cuidado, o carinho e a dedicação da nossa gente abençoada por Deus está movendo montanhas. Também fizemos história no “Florada Premiada”, o concurso direcionado às mulheres produtoras, com o objetivo de valorizar e reconhecer o trabalho das cafeicultoras. Nós também dominamos e conquistamos as 3 primeiras posições do pódio”, destacou orgulhoso o governador Marcos Rocha em suas redes sociais.

Os resultados evidenciam o trabalho dos cafeicultores, aliado aos investimentos na cadeia produtiva por meio de inovações, tecnologias, melhoramento genético e ainda, a distribuição de mudas por meio do programa “Plante Mais”, desenvolvido pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – Emater/RO e Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, em parceria com as secretarias municipais de agricultura dos 52 municípios de Rondônia. De acordo com o responsável pela execução do programa na Emater, Fausto Lima Farias de Souza, “somente em 2022 foram distribuídas 4,2 milhões de mudas de café e cacau clonal em todo o Estado. Essas mudas já estão trazendo resultados positivos em relação à qualidade do produto e impulsiona a economia e agricultura familiar de Rondônia”, salientou o coordenador.

Em Cacoal foram distribuídas 235 mil mudas. O produtor indígena Sandro Suruí foi um dos que recebeu as mudas distribuídas pela Emater pelo “Plante Mais”. “É muito bom receber essas mudas selecionadas, de melhor qualidade. Isso vai renovar a nossa lavoura e a gente espera aumentar a produtividade de café e melhorar nossa renda”, explicou o produtor que cultiva café de alta qualidade na Terra Indígena 7 de Setembro, em Cacoal.

Rondônia é o segundo maior produtor de café robusta do Brasil e primeiro maior da região Norte. “Isso é o que queremos como resultado, já temos arrecadado milhões de dólares com a exportação de grãos graças à qualidade do café do nosso Estado. No coração, temos a certeza de que estamos fazendo algo que gera prosperidade para nossos lares e nossa terra”, concluiu o governador.