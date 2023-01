“Engenharia do Corpo”. Este é o nome da academia que será inaugurada no próximo dia 28 em Vilhena.

O novo empreendimento será aberto à avenida Capitão Castro, onde funcionou a sede do extinto Supermercado Pato Branco.

Vilhena tem outras 12 academias. A aposta da “Engenharia” para atrair frequentadores é a excelente estrutura que promete oferecer. Com 1500 metros quadrados, irá disponibilizar aulas coletivas, lutas, spinning, ambientes amplos e climatizados.

Propriedade do casal de vilhenenses Elvis Roberto Kurtz e Tânia Flávia Pereira de Oliveira, a estrutura faz parte de uma franquia. A matriz fica em Caxias do Sul (RS) e tem 180 unidades no país. O empresário Elvis explica que a escolha desta rede se deu “por conta do suporte que oferece ao franqueado”.

Sobre suas motivações e como aconteceram as negociações, Elviz diz: “Sempre gostei de treinar e Vilhena precisava de algo inovador nessa área. Fui em busca de franquia por ter uma estrutura boa e apareceu a Engenharia do Corpo como opção.

Em dezembro de 2021 fui até Caxias do Sul conhecer a estrutura deles. Em reunião,falei de alguns pontos comerciais que estavam disponíveis. Em 2022 o CEO da empresa veio a Vilhena, visitamos alguns lugares, optamos por esse local e fechamos a negociação”.