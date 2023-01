José Leonardo Alves, que está iniciando a gestão na Secretaria Municipal de Trânsito (SEMTRAN) com a nova administração, atendeu à reportagem do Extra de Rondônia a respeito dos problemas do trânsito urbano vilhenense, potencializados esta semana com um atropelamento fatal ocorrido na segunda-feira, 16, numa das principais avenidas da cidade.

Ele ressaltou que estando apenas há três semanas na função é evidente que ainda está tomando pé da situação, mas também destaca que é evidente que o sistema de trafegabilidade local é problemático e está defasado.

Leonardo, como o secretário é mais conhecido, disse ter conhecimento das restrições ao tráfego de carretas na área urbana em determinados horários e em certos locais, e que esta situação é carente de avaliação e adoção de medidas.

“Mas há mais situações que precisam ser revistas e reorganizadas para atender a demanda de nossa cidade, no sentido de dar modernidade, fluidez e segurança. Estamos estudando a situação para implementar medidas, pois a estrutura da cidade não comporta a necessidade, coisa que é evidente”, destacou.

O secretário afirma que a atual administração está atenta a estas questões, e que medidas serão tomadas a partir de critérios técnicos, assim que a secretaria estiver estruturada para fazer o devido enfrentamento das demandas do sistema.