Com a divulgação dos números do Censo 2.022 acerca do contingente populacional do Município começam as especulações acerca da possibilidade de se ampliar o número de cadeiras no Poder Legislativo vilhenense, uma vez que a quantidade de parlamentares é estabelecida de acordo com a quantidade de habitantes nas cidades.

Conforme tal parâmetro Vilhena poderia ter até 17 vereadores, sendo que tal medida precisaria aprovação da própria Câmara Municipal para ser implantada, o que requer então uma iniciativa parlamentar e votação em plenário.

Mas, pelo jeito, não está nos planos da atual legislatura rever a quantidade de vereadores da Casa de Leis local, que é de 13 componentes, posto que tal assunto não vem sendo discutido nos bastidores, apesar de estarmos em período de recesso.

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com o presidente do Poder Legislativo municipal, Samir Ali (Podemos) sobre o assunto. Em sua avaliação pessoal a atual composição da Câmara atende a demanda do Município e sua população, que “está muito vem representada pelos treze vereadores atuais”.

No entanto, ele deixou claro que tal posicionamento é pessoal, e que ele não se furtará a colocar o tema em discussão caso seja a vontade da maioria dos parlamentares ou desejo da população vilhenense.