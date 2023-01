Cassinos online são a febre do mundo moderno das apostas. No Brasil sempre houve a cultura de se apostar. Apostas em times de futebol, apostas em quem será o novo presidente… Porém não se podia apostar em jogos de azar.

Esses tipos de jogos estão proibidos no Brasil desde o ano de 1946, quando o então Presidente da República Eurico Gaspar Dutra criou a lei que proibiu a existência de instituições de jogos de azar, os famosos cassinos.

Com o advento da tecnologia e toda a evolução no mundo dos jogos, surgiram diversos cassinos online. Cada um com uma especificidade diferente colocadas especialmente para se destacar no mercado e atrair novos clientes.

Nesse artigo você encontrará dois dos melhores online casino brasil para apostar em 2023.

Cassinos online são permitidos?

E se os cassinos terrestres foram proibidos, os cassinos online são legais? Precisamente. Cassinos online têm se tornado em um dos hobbies favoritos de muitos brasileiros. Antes tomado pela desconfiança, os apostadores agora desfrutam como nunca dos milhares de jogos que os cassinos online oferecem.

Os brasileiros podem jogar de forma legal nesses cassinos, pois eles não operam a partir de países estrangeiros. Logo, você pode se cadastrar em um cassino online e jogar sem problema algum. Desse modo podemos dizer que é legal apostar – online – no Brasil.

Na lista abaixo você verá dois dos cassinos mais procurados e apostados hoje em dia. Ambos possuem licença e são regulamentados, logo, são seguros para se apostar.

BC.Game

BC.Game é um dos cassinos que as pessoas mais ouvem falar. Isso é verdade porque estão investindo bastante em seu marketing de produto, fazendo com que vários influencers mencionem o site em seus materiais. Dois dos vários que falam da BC.Game em seus vídeo são o Laércio Refundini, um Educador Físico e o Streamer Mucalol.

Isso mostra que o cassino inteligentemente está focando em um público mais jovem. E isso é evidente da primeira vez que você acessa a própria plataforma do site. Ela instantaneamente trás um ar mais tecnológico e jovial, com seus vários tons de preto e sua interface colorida, com vários tons e degradês de verde, amarelo e vermelho. É com certeza um dos designs de cassino mais bonito do Brasil inteiro.

E falando em Brasil, a BC.Game patrocina o seu maior rival no futebol. A BC.Game é a patrocinadora oficial da Seleção Argentina de Futebol!

E não somente no futebol, a BC.Game também patrocina equipes de outros esportes. Ou melhor, eSports. A BC.Game é também a patrocinadora oficial da Cloud 9 Esports Organizations, uma das maiores equipes de League of Legends e CS:GO.

E com essa parceria, a BC.Game promete brindes de criptomoedas, sorteios de mercados e muito mais para a sua comunidade. Então não deixe de acompanhar no site e nas mídias sociais.

O cassino possui outra funcionalidade bem interessante que é o chat público onde qualquer um pode mandar mensagem a qualquer momento. Esse tipo de detalhe é algo bastante importante não somente para o cassino quanto também para seus usuários, pois faz com que os usuários interajam entre si, e o cassino seja mais real.

Outro ponto bastante interessante é que o cassino lida “somente” com criptomoedas. A palavra somente está entre aspas porque embora na hora da jogatina você só possa apostar com criptomoedas, essas criptomoedas podem ser compradas na plataforma do site. Além disso, o cassino possui também a sua própria criptomoeda.

Apesar de tudo isso, porém, os maiores elogios vão sem dúvida para os incríveis bônus e promoções que o cassino oferece. O bônus de boas-vindas vai até ao quarto depósito, prometendo prêmios excelentes!

No primeiro depósito o bônus é de 270% (até 20,000BCD), no segundo é de 300% (até 40,000BCD), no terceiro é de 330% (até 60,000BCD) e o quarto é de 360% (até 100,000BCD). Você pode ganhar bastante dinheiro nesses quatro depósitos para apostar nos seus jogos favoritos.

Há também o Centro de Tarefas da BC.Game. Lá eles te mandam tarefas diárias e semanais para você cumprir. A cada tarefa cumprida você ganha algumas moedas e essas moedas podem ser mais tarde trocadas por outros prêmios.

No Giro da Sorte, você deve girar uma roleta e pode ganhar até 1BTC. Cada item da roleta é uma determinada quantia de uma criptomoeda específica, e se você tiver muita sorte você pode conseguir ganhar bastante dinheiro nessa roleta. Você tem direito a um giro grátis por dia na roleta.

Quanto mais você aposta na plataforma, mais pontos você ganha e mais níveis você sobe. Do nível 0 até o nível 22, a roleta disponível é a Lucky Spin e a quantia máxima que você pode ganhar é 1BTC.

Já do nível 22 ao nível 70, a roleta disponível é a Super Spin, e a quantia máxima que você pode ganhar são 3BTC.

A última, que premia aqueles apostadores mais fervorosos e dedicados é a Mega Spin (do nível 70 para cima), e a quantia máxima que você pode ganhar girando-a são 5BTC.

Outro bônus interessante é o Bônus de Recarga, onde a cada depósito que você realiza, ganha um determinado valor de bônus. Essa promoção, porém, só está disponível para aqueles jogadores que chegarem pelo menos no nível VIP 22.

No bônus Rakeback você consegue o seu dinheiro de volta. É basicamente um cashback, mas a BC.Game escolheu “Rakeback” apenas para se diferenciar. Esse bônus só está disponível para os jogadores que chegarem no mínimo no nível VIP 14.

Outro bônus que o cassino oferece e que é bastante interativo é o bônus “Onde está Coco”. A cada 6 horas, Coco irá aparecer aleatoriamente na tela durante 10 minutos. Quem é Coco? Coco é o mascote oficial da BC.Game, um dragãozinho vermelho alaranjado bem fofo. O seu objetivo é encontrar o Coco pela plataforma. Se você encontrá-lo, você ganha o bônus. O valor mínimo do mesmo é de 0,005BTC, e quanto maior o seu nível VIP, maior é o valor do bônus.

E para finalizar com o cassino BC.Game, mais um bônus. E esse é talvez mais incrível do que os anteriores. Se trata do bônus “Chuva”. A cada 6 horas, seis jogadores serão aleatoriamente selecionados pelo “algoritmo chuva” e um bônus gratuito será dado a eles. E como você já deve ter imaginado, quanto mais mensagens você enviar no chat, mais aumentam as suas chances de ser selecionado pelo algoritmo.

Seja ativo no chat e boa sorte!

Brazino777

Outro cassino bastante conhecido no meio de apostadores é o Brazino777. Mesmo aqueles que não apostam com tanta regularidade já ouviram com certeza falar do Brazino, com sua forte campanha de marketing na internet. E tudo isso não é à toa. Brazino777 é um dos cassinos online mais robustos da Internet.

Brazino777 também tem diversas outras qualidades a oferecer e com certeza é um excelente adversário para o moderno BC.Game.

A Brazino 777 possui mais de 3000 jogos, passando a BC.Game na quantidade de títulos em seu portfólio. Porém, “mais” não quer dizer “melhor”, então mesmo que tenha mais jogos e uma lista de jogos mais diversa, isso não é pretexto para assumir que a Brazino é melhor do que a BC.Game.

Embora não seja uma plataforma de apostas esportivas, a Brazino777 durante toda Copa do Mundo da FIFA 2022 realizou competições em sua plataforma onde os clientes devem apostar em quem eles acham que farão o gol ou quem vencerá determinada partida. Por exemplo, na final da Copa, o prêmio total da Brazino era de R$70,000.

Os colocados do primeiro ao sétimo lugar ganhariam R$5.000, do oitavo ao 14º ganhariam R$3.000, e do 15º ao 21º ganhariam R$2.000. Para estar elegível para essa promoção, o jogador precisava apostar no mínimo R$100 em qualquer jogo da plataforma.

Falando do bônus de boas-vindas do Cassino Brazino777, ele é tão impressionante quanto o do BC.Game. Na Brazino777, você pode ganhar até R$4.000 só de bônus, além também de 120 giros grátis.

E também em todas as segundas, o cassino te presenteia com bônus de até 100%. O valor máximo a ser ganho de bônus é de R$200. O Cassino Brazino777 parece estar distribuindo dinheiro!

Qual escolher?

Como você pôde ver, os dois são cassinos excelentes e que oferecem uma vasta variedade de diferentes bônus e promoções. É realmente bem difícil escolher entre eles pois são ambos muito bons. Talvez o melhor acabe sendo o BC.Game. A plataforma é bem leve e responde rápido. Não travou em nenhum momento da análise e o site é extremamente elegante. Dê uma olhada e veja.

Porém se o Brazino777 te agradou mais por algum outro motivo, talvez por ser mais simples… Porque não testar também? Assim você poderá usufruir de todas as funcionalidades que planeja utilizar e então decidir qual merece mais a sua atenção e dinheiro.