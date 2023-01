O senador Confúcio Moura (MDB-R) encaminhou nessa terça-feira (17) um expediente ao ministro da Educação, Camilo Santana, com cópia endereçada ao Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE), Fernando Pacobahyba, cobrando providencias para que sejam retomadas com celeridade as obras inacabadas e paralisadas no Estado de Rondônia de competência do Ministério da Educação (MEC).

Para o senador, é preciso providencias imediatas para tratar do abandono e também das obras paralisadas. Segundo ele, a atual situação constrange o poder público e deixa indignado os cidadãos brasileiros. Confúcio Moura que possui a educação como principal bandeira do seu mandato, disse que os prejuízos ao futuro do país são incalculáveis, e que a retomada das obras é necessária e urgente.

De acordo com o parlamentar, o tempo de paralisação de uma obra pública pode causar sérios prejuízos com a readequação de projetos, reiterados reinícios de execução e até mesmo a sua completa inviabilidade. O senador recomendou ainda que nenhuma obra nova seja lançada até que um percentual aceitável de projetos em curso seja finalizado.

Confúcio Moura apresentou dados e a relação das obras inacabadas, paralisadas e em andamento no Estado de Rondônia, de competência do Ministério da Educação, priorizando por ordem de urgência a educação infantil e o ensino fundamental; seguindo pelo ensino médio/profissionalizante e o ensino superior.