Neste ano, Rondônia vai ser palco do maior encontro da jovem advocacia de todo o país: o Colégio Nacional de Presidentes de Comissões de Jovens Advogados.

No mesmo mês, em abril, também será realizada a Conferência Estadual da Jovem Advocacia. E, na segunda-feira (16), a diretoria da Comissão da Jovem Advocacia da OAB-RO apresentou o planejamento para o presidente Márcio Nogueira.

Conforme Vitória Jeovana, presidente da Comissão, a comissão está envolvida em todo o planejamento, desde a recepção dos demais representantes das demais seccionais. “Eu e minha diretoria estamos trabalhando, com apoio da presidência da OAB, para a realização deste evento aqui”, disse Vitória Jeovana.

O presidente Márcio Nogueira reforça que os advogados em início de carreira representam a maioria dos inscritos na OAB-RO e é importante corresponder aos anseios dessa nova geração de profissionais. “Esse evento tem o objetivo de concretizar e fortalecer as políticas de apoio ao jovem advogado. A jovem advocacia rondoniense ganha com esses eventos, que essa divulgação de ideias. É gratificante perceber a dedicação de jovens profissionais, contribuindo para o futuro da OAB, pois a instituição tem que ser oxigenada e estar sempre de portas abertas para todos que querem fazer parte dela”, garante Márcio.

A Conferência Estadual da Jovem Advocacia está programada para ocorrer nos dias 20 e 21 de abril, com participação de jovens advogados do Estado de Rondônia. O Colégio Nacional de Presidentes, com participação das 27 seccionais, será no dia 22.

Participaram do encontro de alinhamento, Márcio Nogueira, presidente da OAB-RO; Aline Silva, secretária-geral; João Bosco Machado de Miranda, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Planejamento, Gestão e Governança Estratégica e Projetos; Alex Teixeira, gerente da OAB; Danilo Alencar, conselheiro seccional; da Comissão da Jovem Advocacia: Vitória Jeovana (presidente); Leonardo Lima (vice-presidente); Naara Melo (secretária-geral) e Jonathan Costa (secretário-geral adjunto).