O vereador Romeu Moreira (União Brasil), que concorreu à presidência da Câmara Municipal de Cacoal em dezembro passado e acabou sendo derrotado por Valdomiro Corá (MDB), numa eleição que está sob judice, conversou com a reportagem do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 18, acerca de um tema que vem gerando discussões por todo o Estado: o aumento da representatividade popular nas Câmaras de Vereadores em virtude dos novos números do censo populacional.

Pela quantidade de moradores em Cacoal apontada pelo IBGE a cidade poderia ter até 17 vereadores, elevando em cinco o número atual de cadeiras do Parlamento. O vereador Romeu colocou o assunto em pauta nas eleições da Mesa Diretora, defendendo que o assunto deveria ser debatido e decidido pela sociedade, uma vez que há setores da comunidade que não estão representados no Legislativo.

Só para se ter uma ideia, uma cidade do tamanho de Cacoal e com a grande representatividade das mulheres na iniciativa privada e atuando como profissionais liberais não conta com nenhuma representante na Câmara de Vereadores, hoje composta por doze homens.

Para Romeu, Cacoal poderia comportar 15 parlamentares municipais, mas ele destaca que tal decisão não deve ser tomada de cima para baixo, mas sim pela comunidade em comum acordo com o Legislativo.

O vereador tem expectativa de que as eleições da Mesa que estão sendo averiguadas pelo Judiciário podem ser anuladas, e caso isso ocorra pretende concorrer de novo a presidência. E, caso isso de fato ocorra, ele vai manter o assunto em evidência.

Enquanto isso não acontece, por determinação judicial a Câmara permanece sob o comando do presidente do primeiro biênio da legislatura, o vereador João Pichek (Republicanos).