Na tarde de terça-feira, 17, uma denúncia anônima contribuiu para que a Polícia Militar de Rondônia (PMRO) prendesse um homem, de 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

A ação que aconteceu no município de Ariquemes e apreendeu entorpecentes análogo a maconha.

A Central de Operação recebeu uma denúncia anônima que indicava as características do infrator, sua forma de agir para a venda de drogas, como também o local onde acontecia o crime, no bairro Jardim das Pedras, o que era favorável para ele, devido sua visão privilegiada, pois o indivíduo sempre via com antecipação a aproximação da viatura e conseguia sair do local sem ser visto.

Diante das informações, os policiais militares decidiram utilizar um outro trajeto, e conseguiram surpreender e evitar a fuga do suspeito. Na revista pessoal foi encontrado com ele cinco invólucros de drogas semelhante à maconha e dinheiro em espécie.

Com base nos indícios, o indivíduo, de 19 anos, que já possui passagem criminal pelo crime de tráfico de drogas, foi detido e apresentado a delegacia juntamente com a droga apreendida.