Os servidores da Secretaria Municipal de Fazenda estão trabalhando duro para a confecção dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano de 2.023, com expectativa de atender uma demanda que chega de cerca de 35 mil imóveis na cidade.

Segundo técnicos da SEMFAZ, os carnês começam a ser entregues na segunda quinzena de fevereiro, com os pagamentos tendo início em 14 de abril, tanto para cota única quanto para o parcelamento.

Este ano os descontos para cota única serão de 15% para imposto predial e 10% para terrenos baldios, enquanto o parcelamento serás feito em oito vezes, como alternativa única.

Ainda não há previsão exata do quanto irá se arrecadar com o tributo este ano, mas em 2.022 o valor gerado para pagamento foi de R$ 32.042.158,76, o que, no entanto, não significa que tal volume de recursos foi arrecadado, pois neste valor não estão inclusas as isenções previstas em lei para pessoas de idade ou chácaras produtivas, assim como não se considera neste montante a inadimplência.

Entretanto, acredita-se que o valor de 2.023 deverá ser próximo daquele do ano passado, podendo variar para cima ou para baixo, mas essa informação só estará disponível nas próximas semanas.

O dinheiro arrecadado com IPTU serve para custeio de ações diversas, como instalação de iluminação led em bairros, asfaltamento com drenagem, construção de escolas, reformas de postos de saúde e manutenção de vias públicas e áreas verdes, além de outras ações.