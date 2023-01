Aconteceu na manhã desta terça-feira, (17), no município de Espigão D’Oeste-RO, a solenidade de troca de Comando do 2º PEL/3ª CIA/4º BPM.

O capitão PM Jeanes Batista de Souza passou o Comando ao 1º Tenente PM Alex Sandro da Silva.

O capitão PM Jeanes, assumiu o Comando do 2º Pelotão da Polícia Militar, em Espigão D’Oeste, no início de 2022. Durante este período esteve à frente das atividades administrativas e operacionais do Pelotão Destacado, tendo executado com louvor as inúmeras missões que lhe foram delegadas, somando a proatividade em sua atuação, sempre atuando de maneira exemplar, tanto na vida pessoal quanto na profissional.

Efetuou um ótimo trabalho na prevenção e manutenção da ordem pública no município de Espigão D’Oeste, participando de todos os demais setores da sociedade civil, poder Executivo e Judiciário, com fito a um melhor planejamento e desenvolvimento da segurança pública local.

Sempre conduziu com maestria a manutenção do estado disciplinar de sua tropa bem como a sua motivação, resultados de um fator de liderança que é destaque nesse oficial PM. Em suas palavras de despedidas agradeceu as autoridades locais e familiares e principalmente a tropa, pela parceria e colaboração durante seu comando, e por fim desejou sucesso ao novo Comandante do Pelotão.

Novo Comandante

O novo Comandante do Pelotão, tenente PM Alex, ingressou na Polícia Militar do Estado de Rondônia no Curso de Formação de Soldados em Porto Velho, 2006, concluiu o Curso Formação de Sargentos em Porto Velho, 2010, concluiu o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos em Porto Velho, 2017 e Curso de Habilitação de Oficiais de Administração em Porto Velho, 2018, possui graduação em Gestão Pública.

Dentre as funções exercidas na Polícia Militar, destaca-se, o período em que comandou o 3º PEL/1ª CIA/10º BPM na cidade de Nova Brasilândia do Oeste-RO, entre 2019 e 2021.

A Solenidade foi presidida pelo major PM Hugo Rodrigo Teixeira de Holanda, que atualmente responde pelo comando do 4º BPM – Batalhão de Polícia Militar. Este destacou o bom trabalho efetuado na cidade de Espigão D’Oeste pelo comandante sucedido, capitão PM Jeanes, e desejou boa sorte para o novo comandante da PM, no município de Espigão D’Oeste, Tenente PM Alex.

Homenagens

Na oportunidade, houve o descerramento da foto do capitão PM Jeanes na galeria dos ex-comandantes do 2º PEL/3ª CIA/4º BPM, e entrega de Comenda como forma de homenagear o comandante sucedido.

